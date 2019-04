Usciti i gironi della Final Eight, ecco avversarie e calendario del Circolo Pattinatori

GROSSETO – La Federazione sport rotellistici ha ufficializzato i due gironi della Final Eight del campionato di serie B di hockey su pista che si disputerà dal 3 al 5 maggio. Il Circolo Pattinatori Grosseto Edilfox, dominatore del girone D con 16 vittorie e due sconfitte, è stato inserito nel girone B con Roller Scandiano, Vercelli e Hockey Montebello.

Nel girone A ci saranno Seregno, Montecchio Precalcino, Estrelas Molfetta, e Spv Viareggio. In attesa di sapere quale sarà la sede delle finali (non è da escludere che si giochi sulla pista del Palasport di Casa Mora a Castiglione della Pescaia) la federazione di hockey ha definito gli orari delle partite: venerdì 3 maggio si giocherà alle 10, 12, 14, 16, 18 e 20. Sabato 4 maggio i match inizieranno alle 10, poi alle 12, 14, 16, 18 e 20. Domenica 5 maggio alle 10 si disputerà la prima semifinale e alle 12 la seconda. Alle 16,30 invece è in calendario la finale per il terzo e quarto posto, mentre la finalissima che assegnerà il titolo di campione d’Italia è in programma alle 18,30.

Al fine di determinare la squadra vincitrice del campionato nazionale di serie B e di stabilire una classifica univoca, verranno disputate le finali per il 1°-2° posto e per il 3°-4° posto. Il 5° posto sarà assegnato alla squadra terza classificata nei gruppi che avrà ottenuto la migliore classifica, mentre il 7° posto sarà assegnato alla squadra quarta classificata nei gruppi che avrà ottenuto la migliore classifica. La squadra che vince la finalissima si aggiudica il titolo di campione d’Italia di B. Le squadre che partecipano alla finale per il 1°-2° posto sono promosse in serie A2.