Storica semifinale per la Rappresentativa Allievi contro il Pistoia: ecco i giovani convocati

LIVORNO – Mercoledì con inizio alle 17 all’impianto sportivo dell’Armando Picchi, in via Pietro Nenni, località Banditella (Antignano), la Rappresentativa Allievi “B” 2003 della Delegazione Provinciale Figc del selezionatore Pietro Magro, disputerà una storica semifinale contro la Rappresentativa Provinciale della Delegazione di Pistoia, della manifestazione organizzata dal Comitato Regionale presieduto da Paolo Mangini, Trofeo Toscana e valido per il Torneo Marco Orlandi.

Nonostante l’impegno sia abbastanza difficile, in seno alla Delegazione Provinciale Figc guidata da Agide Rossi c’è tanta soddisfazione per aver raggiunto questo traguardo difficile delle semifinali della manifestazione dopo moltissimi anni e ci sono molte speranze di continuare a stupire anche mercoledì prossimo e sperare di approdare alla finalissima della prestigiosa manifestazione Regionale che verrà giocata giovedì 25 aprile a Firenze presso l’impianto sportivo “Buozzi”.

La commissione tecnica della Delegazione Provinciale della Figc per questa importante gara ha convocato i seguenti calciatori che si dovranno trovare alle 15,30 sull’impianto sportivo dell’Armando Picchi in via Pietro Nenni, località Banditella di Antignano (Livorno): Alessandro Vettori, Andrea Barbini, Simone Antongini e Andrea Calussi (Albinia), Adam Angeli (Argentario), Ciro Curcio, Lamek Porciani e Francesco Adami (Gavorrano), Fabio Gorelli (Massa Valpiana), Gianluca Mazzi, Federico Gucci e Jacopo Terribile (Nuova Grosseto), Mattia Valente, Giulio Angiolini e Federico Torti, (Grosseto), Samuele Rosini, Luca D’Anzi e Niccolò Verrengia (Sauro Rispescia), Simone Netti (Giovanile Amiata).

Tutti i calciatori convocati devono essere muniti della tessera di riconoscimento rilasciata dalla Figc e un documento di riconoscimento non scaduto.

Fanno parte inoltre delle rappresentative, oltre al selezionatore Pietro Magro, il responsabile delle Rappresentative, il Delegato Provinciale Agide Rossi, l’accompagnatore ufficiale Manrico Lucchetti, il massaggiatore Federico Rossini, i dirigenti Stefano Nunziatini, Enrico Silli, Franco Ferretti.