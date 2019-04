Regionali, sconfitte le formazioni giovanili del Gavorrano. I Primi Calci si distinguono a La Spezia

BAGNO DI GAVORRANO – Sconfitte le due formazioni regionali del Gavorrano. Nello scorso fine settimana però per il Gavorrano Real Follonica è arrivata la soddisfazione della vittoria dei Pulcini 2008 al concentramento del Grass Root Evolution-Sei Bravo che si è svolto al Capannino.

Gli Allievi regionali del Gavorrano cadono 2-0 sul campo del San Donato Tavarnelle al termine di una gara decisa nel primo quarto d’ora. I ragazzi di Walter Trentini sono capitolati sullla doppietta di Sirigu e non sono più riusciti a recuperare nonostante alcune buone occasioni da rete avute nella seconda frazione di gioco.

SAN DONATO: Luconi, Schiazza (19′ s.t. Mugnaini), Piazzini (10′ s.t. Gabriele Dei), Ceccatelli (40′ s.t. Rigacci), El Chit, Kortz, Liberati, Sirigu (15′ s.t. Di Leo), Casamonti (15′ s.t. Florea), Abbate (21′ s.t. Nutini), Miso. A disposizione: Capone, Vitale. All. Vella.

GAVORRANO: Brunelli, Caronia, Mugnaini (28′ p.t. Bicocchi), Adami, Curcio, Capitani (14′ s.t. Zanaboni), Toninelli (14′ s.t. Sili), Carrella (18′ p.t. Porciani), Palmieri, Cordovani, Rubegni (30′ s.t. Marchionni). A disposizione: Haxhini. All. Trentini.

MARCATORI: nel p.t. al 6′ e al 14′ Sirigu.

Sconfitta di misura per gli Allievi interprovinciali di Luca Grossi sul campo di Valpiana, che la spunta 3-2. Il Gavorrano ha giocato alla pari con i locali ma per vari motivi è uscito sconfitto.

La Stella Rossa, nel campionato Giovanissimi regionali, espugna 2-0 il campo del Gavorrano con una prestazione sopra le righe. Il fanalino del girone sorprende i ragazzi di Patrizio Marconi nel primo tempo e mantiene per la maggior parte della gara il controllo del gioco.

GAVORRANO: Boe, Chelli, Fatila (17′ s.t. Cecchetti), Pagnini, Cappellini, Giansoldati, Mancinelli, Guarino (9′ s.t. Arena), Vecchioni (30′ s.t. Frati), Antonini (9′ s.t. Dema), Madonna. A disposizione: Ioele, Guidi, Temperini. All. Patrizio Marconi.

STELLA ROSSA: Brogi, Betti (1′ s.t. Giustignani), Scarpetti (38′ s.t. Migliorati), Aribi, Macelloni, Raffa, Noe, Cani (37′ s.t. Telleschi), Di Tello (19′ s.t. Prestia), Sindel (21′ s.t. Martino), Rinaldi (34′ s.t. Mazzantini). All. Masetti.

ARBITRO: Paoli.

MARCATORI: nel p.t. al 2′ Di Tello, al 27′ Cani.

Successo casalingo dei Giovanissimi provinciali di Alberigo Bisceglia che liquidano 3-0 il Paganico, formazione che occupa la parte centrale della graduatoria, con una grande prova corale.

Negli Esordienti 2006 il Gavorrano chiude il duello con l’Us Grosseto vincendo due tempi e pareggiandone uno, mostrando una bella crescita tecnica.

Si è svolta a Follonica Stadio Capannino uno delle 3 manifestazione provinciali del Grass Root Evolution-Sei Bravo riservato alla categoria Pulcini 2008. Al “Nicoletti” si sono affrontate US Gavorrano, Invicta Grosseto, MassaValpiana e Virtus Maremma.

L’Us Gavorrano ha vinto la manifestazione che si svolge con dei giochi ludici e delle mini gare, coordinate dal prof. Leonardo Fanciulli, responsabile Figc per Grosseto. Al 2° posto l’Invicta che ha totalizzato un punteggio di poco inferiore a quello del Gavorrano, a seguire MassaValpiana e Virtus Maremma.

Grande merito all’impegno dei ragazzi, che durante l’anno dedicano sedute di allenamento per provare i giochi sotto la guida attenta del responsabile della scuola calcio Gaetano Barbera, il quale tiene molto ad indirizzare gli Istruttori alla cura dei giochi ludici FIGC.

Domenica prossima ci sarà un’altra festa, che eleggerà la società con il maggior punteggio in provincia, che andrà a partecipare alla manifestazione regionale. Nella stagione 2017-2018 il Real Follonica ha portato alla fase regionale sia una squadra di Pulcini con il Sei Bravo, che una squadra di Esordienti.

La formazione dei Primi Calci 2010 del Real Follonica ha partecipato domenica al torneo di Follo, La Spezia, al quale erano iscritti anche Golfo Paradiso Genova, Sammargheritese, Don Bosco La Spezia, Pr. atletico Genova, La Foce La Spezia, Pianazze, Rapallo, Colli O. Spezia, Lavagnese, Livorno Calcio Rosignano, Zenith Audax, Audace Legnaia, Perticata, Venturina, Sp. Massarosa.

Un torneo prestigioso nel quale i bambini azzurri si sono contraddistinti per gioco e professionalità. Mister Francesco Confortini che ha accompagnato i piccoli atleti, ha ricevuto molteplici complimenti da tutto lo staff del Follo Calcio, non solo per le prestazioni sul campo ma anche per l’impeccabile comportamento della squadra.