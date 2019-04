L’eurodeputato Nicola Danti in Maremma per incontrare i sindaci

GROSSETO – Nella giornata di martedì 9 aprile l’europarlamentare del Partito democratico Nicola Danti sarà nella provincia di Grosseto per una serie di incontri e iniziative.

Alle 10.30 la visita al GeoMuseo delle Biancane insieme al sindaco di Monterotondo Marittimo Giacomo Termine. A seguire, alle 12.30, la visita alla centrale geotermoelettrica Monterotondo. L’onorevole Danti ha recentemente ospitato i sindaci della zona geotermica in Parlamento europeo e si è impegnato in difesa di questa fonte di energia dopo i tagli agli incentivi decisi dal governo.

Alle 17.30 l’eurodeputato toscano presenterà il proprio ultimo libro “Europa, Avanti! Perché il sogno dei nostri padri è l’orizzonte dei nostri figli” a Castiglione della Pescaia, al Circolo di via della Torre, 26. Interverranno il sindaco Giancarlo Farnetani, l’assessore Federico Mazzarello e Omar Imperlati (co-fondatore della app Mahister, recentemente vincitore del premio Pegaso), coordina Rita Mormile. Infine alle 21.00 Danti presenterà ancora il libro, in cui ha raccolto le esperienze fatte in questi cinque anni a Bruxelles, a Santa Fiora (Sala del Popolo – piazza Garibaldi, 1).