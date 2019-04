La sfida di Lamberto e Roberto: con una Panda attraversano il deserto del Sahara

FOLLONICA – Sta per iniziare una grande avventura di cui saranno protagonisti i due follonichesi Lamberto Stefanelli e Roberto Righetti, in partenza per attraversare il deserto del Sahara con una Fiat Panda di 30 anni fa. Una sfida lunga tremila chilometri che inizierà giovedì 12 aprile alle 4 del mattino, quando il Pandastic Team Italia partirà per partecipare al Raid in Africa Maroc Challenge e sarà uno dei soli otto equipaggi italiani, su oltre 140 rappresentanti di tutto il mondo.

Si tratta di una vera e propria gara nel deserto del Marocco, dove in una settimana si percorrono circa 3mila chilometri sulle piste più belle del Sahara, che sono state scenario delle prime Parigi Dakar degli anni 80.

Questa avventura sarà percorsa con una Fiat Panda 4 x 4 del 1989 e quindi, per quanto possibile, la sfida sarà ancora più emozionante. Non solo, Stefanelli e Righetti hanno unito a questa gara anche la solidarietà, raccogliendo dai propri sponsor materiale solidale per le scuole di adulti senza risorse.

Per chi vuole salutare il team prima della partenza, mercoledì 10 aprile alle ore 17, in via Roma di fronte alla pizzeria Rifrullo, il Pandastic Team Italia saluterà tutta la città di Follonica prima di partire per l’Africa.