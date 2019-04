Il Circolo Bocciofilo Orbetello verso la serie A2, sabato la sfida con il San Marino

ORBETELLO – Gara ad alta tensione per il Circolo Bocciofilo Orbetello che sabato 13 aprile affronterà, nell’incontro di andata per il Campionato Italiano per Società 2019 specialità raffa, la fortissima formazione di San Marino.

La società lagunare, dopo aver eliminato nella finale del raggruppamento toscano il Circolo Bocciofilo Grossetano, si gioca la possibilità di promozione al Campionato di Serie A2 e le finali nazionali di Padova tra le migliori otto d’Italia, la squadra del tecnico Innocenti è composta da Valentino Giuseppe, Tonnicchi Claudio, Favia Andrea, Mazzolai Simone e Maiuri Leonida.

Il presidente del sodalizio, Alessandro Lunghi, ringrazia AICS Comitato Provinciale di Grosseto, le aziende e i commercianti di Orbetello che hanno permesso la trasferta in terra in Emilia.