I giovani della Pallacanestro Grosseto espugnano Pescia, terza vittoria nelle qualificazioni

PESCIA – Successo esterno per 69-42 a spese della Cestistica Pescia per la Pallacanestro Grosseto nella fase di qualificazione del campionato Under 18.

Continua la striscia positiva dei grossetani che ottengono la terza vittoria consecutiva in questa seconda fase. Primo quarto giocato all’insegna della velocità da entrambe le squadre, con continui contropiedi e ritmo elevato, ma la maggior precisione dei biancorossi fa chiudere il primo quarto sul 12-21. Cala decisamente intensità nel secondo con giocate approssimative e scarsa concentrazione, la squadra di casa ne approfitta per rimettersi completamente in partita andando all’ intervallo sotto di 4 (30- 34).

Al rientro dopo l’intervallo lungo, la squadra di Eracli inizia a giocare la pallacanestro a lei più congeniale, fatta di buona difesa e attacco ragionato prendendo decisamente in pugno la partita per chiuderla già a inizio quarto tempo aumentando progressivamente il divario fino al 42-69 finale. “ Siamo stati bravi per metà gara – ha commentato il tecnico – ma dobbiamo restare concentrati per tutti i 40 minuti. In questa seconda fase stiamo facendo buone cose, probabilmente oltre le aspettative, ma per continuare su questa strada dobbiamo sempre dare il massimo, in ogni situazione”. Il prossimo turno vedrà impegnata l’Under 18 della Pallacanestro Grosseto tra le mura amiche sabato 13 alle 19.30 contro IES Pisa. Questa la formazione grossetana: Belella 14, Goracci 7, Cardelli 5, Villacci 5, Nencioni, Ciacci 14, Papini, Casanova 17, Marletta 5, Cargiolli, Muntean 2. All. Eracli.