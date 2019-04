Fare Grosseto rinnova le cariche: Gabrielli lascia il posto a Sergio Ceccacci

GROSSETO – Rinnovo delle cariche sociali per Fare Grosseto. Sergio Ceccacci è stato eletto nel ruolo di coordinatore, «con il compito di mantenere sempre viva l’attenzione sulle tematiche che interessano il tessuto sociale della città, attraverso critiche costruttive e sempre nel rispetto dei ruoli, come da principale prerogativa del movimento».

Per quanto riguarda Amedeo Gabbrielli che per tanti anni ha rappresentato l’anima del movimento, resterà comunque «tra gli iscritti, cercando di dare il quotidiano contributo e lavorando fianco a fianco con gli altri esponenti, in modo che la voce di Fare Grosseto continui a farsi sentire».

Il rinnovo delle cariche ha visto anche l’elezione del gruppo di coordinamento, composto da Francesca Dini, Paolo Benvenuti, Gianni Baldi e Deborah Coron Alessia Billo Brunero Bernini Patrizia Cassisa