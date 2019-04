Elezioni europee: l’ufficio elettorale potenzia l’apertura al pubblica

GROSSETO – L’ufficio elettorale del Comune di Grosseto potenzia l’orario di apertura in vista delle prossime elezioni europee del 26 maggio.

Per garantire l’immediato rilascio, entro 24 ore dalla richiesta, dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali e per gli altri adempimenti relativi alla presentazione delle candidature, lo sportello in via Saffi 17 resterà aperto nelle seguenti giornate e con il seguenti orario:

sabato 13 e domenica 14 aprile dalle 8.30 alle 13

lunedì 15 aprile dalle 8.30 alle 13 e dalle 15 alle 18

martedì 16 e mercoledì 17 aprile dalle 8 alle 20.