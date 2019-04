VENTURINA – Presente anche la Pallavolo Grosseto al Torneo Red 4×4 di Primavera per piccole atlete e atleti nati dal 2010 al 2007. Si sono date battaglia ben 38 squadre di otto società diverse: Volley Venturina, Volley San Vincenzo, Pallavolo Grosseto 1978, Grosseto Volley, Pallavolo Follonica, Pallavolo Elba, Volley Cecina e Volley Donoratico.

Il team grossetano ha presentato in totale 4 squadre, allenate da Maurizio Natalini, due con bimbe del 2007: Sara Riitano, Gaia Buonocore, Diletta Domenichelli, Serena Perna e Alice Romanini che conquistano un buon sesto posto finale e con Elisabetta Mazzi, Laura Pinzuti, Alyssa Schiattarella, Maddalena Esposito, Gaia Tizzi un onorevole ottavo posto. Due invece le squadre con piccole 2009/2010: Gaia Giovani, Giulia Muzzi, Diletta Sarcoli, Viola Murzi, Viola Armini, Ginevra Consani, Asia Mazzuoli, Luigia Iaccarino, Chiara Priori che, nonostante la primissima esperienza in un torneo così complesso, per la loro giovane età, hanno dimostrato in campo di giocare al massimo e non aver timore di nessuno.

La società grossetana ringrazia le dirigenti Viviana e Sonia e soprattutto i genitori, sempre presenti e instancabili, che hanno seguito gli incontri controllando ed aiutando dove necessario. Infine, ma non per importanza un grazie anche alla società del Venturina Volley per l’ottima organizzazione del Torneo che ha permesso di far divertire tantissime bimbe e bimbi.