Belle vittorie per le squadre giovanili del Grosseto, Allievi campioni provinciali

GROSSETO – Festeggia in anticipo anche una squadra del settore giovanile del Grifone. Gli Allievi provinciali di mister Angeli stravincono nella terz’ultima giornata di campionato grazie al pokerissimo a spese dello Scarlino e si laureano campioni. Un 5-0 che sigilla una stagione da protagonisti, sempre in testa al girone con numeri da applausi: ventidue vittorie in ventiquattro giornate, con il miglior attacco e la miglior difesa con ben 124 reti all’attivo e appena 7 al passivo. Neanche un pareggio per una compagine combattiva e ben attrezzata, cui sarebbe bastato un segno X contro gli scarlinesi ed invece ha preferito non accettare sconti e fare ancora una volta bottino pieno. Gara tranquilla per i biancorossi, in vantaggio con Ottaviani e poi con Fregoli nel primo tempo, mentre nella ripresa ancora Ottaviani e due volte Sacchini battono la difesa rivale.

GROSSETO-SCARLINO 5-0

GROSSETO: Cacciabuado, Angiolini, Castellazzi, Marraccini, Fregoli, Sacchini, Riitano, Carpentiero, Carretti, Ottaviani, Pratesi. A disposizione: Coppola, De Michele, Maiorana, Lucattini, Filippi, Meacci, Torti, Valente, Alberti.

SCARLINO: Svicher, Rattu, Vatti, Pau, Valentino, Cicalini, Topi, Gorelli, Grassi, Alonge, Ippolito. A disposizione: Osmani, Miniri, Marte, Batistini.

MARCATORI: 19’ e 15′ st Ottaviani, 39’ Fregoli, 31’ st e 40′ st Sacchini.

Chiudono al secondo posto gli Juniores regionali grazie al 4-2 corsaro a spese del San Marco Avenza, con la leader Fucecchio che fa altrettanto a danno della Sestese, conservando così i cinque punti di vantaggio. In terra ostile i torellini passano in vantaggio con Zarone, si vedono raggiungere da Kante ma si riportano avanti nella ripresa con la tripletta di Villani, cui risponde solo Bartoli.

SAN MARCO AVENZA-GROSSETO 2-4

SAN MARCO AVENZA: Conti D., Conti F., Piccini, Bernuzzi, Biselli, Fruzzetti, Patanè, Freschi, Kante, Bartoli, Busnelli. A disposizione: Mallegni, Giudice, Bascherini, Micheloni, Galassi, Dell’Amico, Petrucci, Chelotti, Michelucci. All. Frediani.

GROSSETO: Mileo, Chelini, Lepri, Bianchi, Pecciarini, Consonni W., Castellazzi, Harea, Villani, Anselmi, Zarone. A disposizione: Tortora, Tropi, Ferraro, Lorini, Rrumbullaku, Rosi, Ottaviani, Bojinov. All. Consonni L.

ARBITRO: Cinquini di Viareggio.

MARCATORI: Zarone, Kante, Villani (3), Bartoli.

Ancora vincenti i Giovanissimi B che superano 2-1 l’Academy Livorno al termine di un confronto combattuto e intenso. Dopo una prima frazione di gioco con diverse azioni offensive ma a reti inviolate, una ripresa movimentata con il vantaggio dei maremmani con Benetello, il pareggio di Larosa e il nuovo definitivo vantaggio grossetano con Tenci.

GROSSETO-ACADEMY LIVORNO 2-1

GROSSETO: Scavuzzo, Pisotta, Turbanti, Affabile, Passalacqua, Corti, Veglianti, Gamberi, Bardi, D’Ovidio, Tenci. A disposizione: Bianchi, Benetello, Arrigucci, Bertoni, Colli, Barbetti.

ACADEMY LIVORNO: Chiaverini, Accurso, Ridi, Cerri K., Testa, Cascone, Cerri D., Scarpellini, Buonaccorsi, Flagiello, Gemma. A disposizione: Massei, Capanna, Larosa, Paggini, Gallo.

MARCATORI: Benetello, Larosa, Tenci.