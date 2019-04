Arriva il DownTour, ecco il camper che abbatte il pregiudizio

MANCIANO – Il DownTour arriva a Montemerano. Domani, martedì 9 aprile, arriva in piazza Canzanelli alle ore 17 a Montemerano, il camper che abbatte il pregiudizio.

Organizzato dall’associazione italiana persone down, il tour sta facendo il giro di Italia e della Maremma per informare e sensibilizzare la cittadinanza sulla sindrome di Down e sull’associazione che da 40 anni si occupa di sostegno alle persone con downismo. Alle 17.30 è prevista la “Passeggiata in carrozza” con l’associazione equestre “La valle dell’Albegna”, alle 18.30 aperitivo offerto dall’associazione presso il bar “Il glicine”.

Alle ore 19 musica con la filarmonica “Giuseppe Verdi” e alle 20.30 lancio del pallone aerostatico. “Ringraziamo – spiegano gli organizzatori per la collaborazione la pro loco e l’associazione sportiva di Montemerano e il Comune di Manciano per il sostegno.

Durante la giornata di domani, al nostro gazebo, verranno distribuiti, gadget e materiale informativo su quello che facciamo”.