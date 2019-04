Anche i tredicenni della Gea Basketball al torneo giovanile Fosco Carloni

SAN VINCENZO – «Una bellissima esperienza per i nostri piccoli atleti ed anche per il sottoscritto». Il coach Luca Faragli commenta così la partecipazione al torneo giovanile 2006 “Fosco Carloni” che si è giocato nello scorso fine settimana a San Vincenzo e che ha visto i migliori cestisti tredicenni della Toscana confrontarsi tra loro in vista dei prossimi impegni nazionali. In campo c’erano anche tre rappresentanti della Gea Basketball Grosseto.

La formazione nella quale era inserito Brando Chinellato è arrivata quarta su otto team. Per le femminile non era prevista invece una classifica. Le Zebras, guidate proprio da Luca Faragli, con Sofia Tanganelli in squadra, hanno vinto due delle tre partite disputate, mentre le Foxes di Alice Panella hanno archiviato la manifestazione senza successi.