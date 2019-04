Sinalunghese più sicura, sconfitta interna degli Juniores del Gavorrano nell’ultima di campionato

BAGNO DI GAVORRANO – Gli Juniores del Gavorrano archiviano il campionato nazionale con una netta sconfitta interna (0-3) contro la Sinalunghese. I ragazzi di Gianni Martini non hanno disputato complessivamente una brutta partita, ma sono mancati nell’ultimo passaggio e non hanno creato grossi problemi ai senesi, che hanno invece sfruttato ogni occasione per andare a segno. La gara si è chiusa nella prima frazione, con la Sinalunghese a segno una prima volta al 13′, con il raddoppio arrivato già prima della mezzora. La terza rete ospite arriva in pieno recupero con Leti su rigore. Nella ripresa non succede più niente e prima del fischio finale il Gavorrano rimane in dieci per l’espulsione di Antony Petruccelli. Il Gavorrano, che ha schierato anche Francesco Cerretelli, chiude così al decimo posto una stagione sufficiente. I rossoblù da lunedì torneranno in campo per prepararsi alla Coppa Bruno Passalacqua.

GAVORRANO: Petruccelli (47′ st Barbanera), Righini, Molia, Amato, Chiodo (1′ st Khafa), Cavallini, Franchellucci, Cerretelli, Barlettai, Brunacci, Pastore. A disposizione: Berti, Carrella, Balloni. All. Martini.

SINALUNGHESE: Cefariello, Meoni, Leti, Severini, Baldassarri, Manganiello, Kurtaj, Condalti, Magionami, Kokola, De Luca, A disposizione: Pizzone, Costa, Battelli, Juwla, Bardelli, Bettarini, Graziani, Muca.

ARBITRO: Pasquini di Grosseto.

MARCATORI: 13′ De Luca, 27′ Magionami, 46′ (rig.) Leti.

NOTE: espulsi al 46′ st Petruccelli per fallo da ultimo uomo.