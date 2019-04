Simona Bonafè a Grosseto per presentare il libro “Perché l’Europa serve”

GROSSETO – Domani, lunedì 8 aprile, Simona Bonafè, eurodeputata e segretaria regionale del Partito Democratico, farà tappa a Grosseto per la presentazione del suo libro “Senza è peggio – Perché l’Europa serve”. L’appuntamento è alle ore 17.00 in piazza Dante presso la Sala Pegaso del palazzo della Provincia. Con Simona Bonafè ci saranno anche Antonella Mansi, vicepresidente Confindustria e Stefano D’Errico, Editore TV9.

Con il suo libro, l’eurodeputata spiega perché l’Europa è così importante per il nostro Pese e come sarebbe isolato dal punto di vista sociale ed economico se si dovesse intraprendere una strada diversa. «Non una difesa in astratto dell’Unione europea, dunque, ma un vero e proprio excursus sulle opportunità che ogni Paese ha il dovere di cogliere».

Nel testo non mancano neanche spunti di riflessioni e critiche: secondo la Bonafè «l’Europa ha bisogno di essere cambiata ma rappresenta un traguardo da cui è impossibile tornare indietro. In occasione dell’appuntamento di domani l’eurodeputata e segretaria regionale del Partito Democratico approfondirà questi temi e spiegherà al pubblico perché l’Europa serve e quali sono le nuove prospettive su cui lavorare».