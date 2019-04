Ritorna #Ungoalperlavita, il torneo di beneficenza delle associazioni gavorranesi

BIVIO RAVI – Ritorna il torneo di beneficenza di calcio a 5 organizzato dalle varie associazioni del territorio gavorranese. Scenderanno nuovamente in campo per questo evento, uniti dalla voglia di fare del bene per la comunità, la Croce Rossa di Gavorrano, le Pro Loco di Gavorrano e di Ravi-Potassa, La Uisp, l’Asd Bivio di Ravi, supportate quest’anno anche dalla sezione Avis Gavorrano-Scarlino. Queste associazioni hanno, infatti, nuovamente unito le forze per dare vita, per il quarto anno consecutivo, al torneo di calcio a 5, ormai diventato un appuntamento fisso.

La data dell’evento #Ungoalperlavita è il 12 maggio 2019 a partire dalle ore 10 al campetto dell’Asd Bivio di Ravi.

Gli organizzatori si sono sempre impegnati a devolvere l’incasso della manifestazione ad associazioni o cittadini gavorranesi, tra le altre l’Aipd o le Iron Mamme. Quest’anno l’intero incasso verrà utilizzato per l’acquisto di defibrillatori da donare al territorio gavorranese.

La formula del torneo sarà quella di sempre: fase a gironi, quarti, semifinale e finale e accoglierà giocatori Under 18 e Over 18.Il costo di iscrizione è di 10 euro a persona, da pagare direttamente al campetto. Si può iscrivere la propria squadra inviando un messaggio WhatsApp ai seguenti numeri:

Marco: 328/0299856

Lorenzo: 334/1410086

Martina: 328/8142999

Durante tutta la manifestazione sarà disponibile il servizio bar con bibite e panini e il servizio doccia per i giocatori.