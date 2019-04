Numeri da record per la Motocavalcata Volterra-Follonica, con iscrizioni ancora aperte

FOLLONICA – Odore di record per il numero dei partecipanti alla Motocavalcata Volterra-Follonica del 14 aprile. A iscrizioni ancora aperte il numero dei piloti che parteciperanno all’evento è più numeroso che nelle passate edizioni a liste ormai chiuse. Ancora per qualche giorno è possibile aggiungere il proprio nome alla lista dei partecipanti con la tariffa base, altrimenti si può fare il sabato o la domenica direttamente a Volterra con una piccola maggiorazione.

Ormai definito e controllato ogni chilometro dei quasi 400 tracciati per far divertire i motociclisti di mezza europa. La settimana prossima i responsabili dei vari settori inizieranno a “frecciare” tutti i bivi per indirizzare nella direzione giusta i partecipanti.

Le strutture ricettive e ristoranti delle località di Volterra, Monterotondo e Follonica si stanno preparando per il grande evento fuoristradistico. Appuntamento alle 9 di domenica mattina a Volterra per la partenza, o alle ore 14 in Piazza 25 aprile a Follonica per il primo arrivato. Informazioni su www.volterrafollonica.it