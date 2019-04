Maratona di Milano, settimo posto sotto la pioggia per il grossetano Stefano La Rosa

GROSSETO – Niente personal best ma un buon settimo posto sotto la pioggia per il podista Stefano La Rosa alla maratona di Milano. In un’edizione da record fra numero di partecipanti e tempi finali, il carabiniere grossetano ha chiuso i 42 chilometri del capoluogo lombardo al settimo posto in 2h14’16”, a circa 3 minuti dal suo record personale di Siviglia e davanti al ventitreenne Alessandro Giacobazzi, ottavo in 2h17’45”.

Percorso quasi tutto pianeggiante e dominato dagli atleti keniani, che hanno fatto loro il podio con tempi mai registrati finora in Italia; fra gli italiani spicca proprio La Rosa, che sta dimostrando costanza in impegno e risultati dopo l’importante contributo per la conquista dell’Italia dell’oro a squadre agli Europei di Berlino 2018. Alla maratona di Roma, contemporanea a quella milanese, ritiro al 33esimo chilometro per l’altro grande podista tricolore Daniele Meucci.