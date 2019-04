L’Errepi Grosseto si aggiudica il derby, quarto ko di fila per la Pallavolo Follonica

FOLLONICA – Nel derby contro l’Errepi Mtk Grosseto al Palagolfo è arrivata la quarta sconfitta consecutiva in campionato per la Pallavolo Follonica Hotel Parrini. Il sestetto follonichese di coach Rossano Rossi, pur disputando una buona partita, non è stato capace di avere la meglio nelle fasi decisive del match.

Le azzurre hanno dovuto fare a meno del capitano Gianna Paradisi, in panchina ma mai entrata in campo per i postumi di un’influenza. Un’assenza pesante alla quale compagne, su tutte Emma Zanolla, migliore in campo, hanno saputo far fronte con un’ottima prestazione. Il risultato però alla fine ha premiato Grosseto, capace di chiudere i giochi nei punti cruciali dei set. Follonica resta così al settimo posto in classifica a quota 32 punti, posizione peraltro di assoluta tranquillità. “C’è rammarico per il risultato ma non per la prestazione, che è stata buona – dice il direttore sportivo della Pallavolo Follonica, Germano Pasquinelli –. Purtroppo, come già successo in altre partite di questo campionato, nei momenti decisivi del match non siamo stati capaci di farci valere: questione di concentrazione, certo, ma ci è mancato anche un pizzico di fortuna. Voglio comunque fare i complimenti a tutte le giocatrici e allo staff tecnico. E vogliamo concludere nel migliore dei modi il nostro campionato, in ogni caso positivo: ci restano tre partite da giocare e l’obiettivo è raccogliere il maggior numero di punti possibile”. La Pallavolo Follonica torna in campo sabato 13 aprile alle 18 a Rosignano contro il Volley Sei Rose Rosignano.

Pallavolo Follonica-Errepi Mtk Grosseto 1-3 (24/26; 24/26; 25/23; 21/25)

Pallavolo Follonica: Basnyk, Belardi, Carnesecchi, Di Luzio, Francardi, Gaggioli, Martelli, Montauti, Panerai, Paradisi, Poggetti, Zanolla. Allenatore: Rossi.

I risultati della 23esima giornata – Serie C girone A:

Luca Consani Grosseto-Entomox Peimar Calci 1-3

Volley Pantera Lucca-Fanball Il Discobolo 3-0

Baia del Marinaio Volley Cecina-Pallavolo Delfino Pescia 3-0

Under 21 Pediatrica Specialist-Lupi Estintori San Miniato 2-3

Flora Buggiano-Pallavolo Cascina 1-3

Under 21 Lupi Santa Croce-Volley Sei Rose Rosignano 3-2

La classifica:

Baia del Marinaio Volley Cecina 62

Pallavolo Cascina 55

Flora Buggiano 50

Entomox Peimar Calci 48

Errepi Mtk Grosseto 44

Volley Pantera Lucca 38

Volley Sei Rose Rosignano 32

Pallavolo Follonica 32

Lupi Estintori San Miniato 30

U21 Lupi Santa Croce 28

Luca Consani Grosseto 25

U21 Pediatrica Specialist 20

Pallavolo Delfino Pescia 17

Fanball Il Discobolo 2