Grosseto rischia di restare senza carcere, se ne parla a Spazio Libero

GROSSETO – “Dunque Grosseto resterà senza carcere?”. Se ne parlerà mercoledì 10 aprile a Spazio libero, alla sala Pascucci.

Ventisei agenti carcerari rischiano dunque di dover essere trasferiti in altre sedi e a questi, si aggiungerebbero forti difficoltà per svariate decine di persone, legate anch’esse alla presenza funzionale della struttura. “ Vorremmo sapere in maniera più precisa cosa accadrà – osserva Paolo Pisani – e per saperlo, non c’è altro modo che discuterne con addetti ai lavori, con sindacalisti, operatori e giornalisti. Pensare ad una via Saffi senza carcere – prosegue il conduttore di ‘Spazio Libero’ – è come pensare ad una stazione senza treni.

“Naturalmente – insiste Pisani – si tratta di provocazione, ma questo smantellamento, sono in molti a immaginare che possa creare oggettivi disagi e disservizi. Non solo, ma la sua fine attività, imporrebbe anche un riutilizzo della struttura che, per la sua tipicità, non sarebbe tanto semplice”.