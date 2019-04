Giorgia Fiori del Cus Albinia vicecampionessa ai regionali, quarta Ludovica Loffredo

ALBINIA – Escono dai campionati regionali Fisr a testa altissima le pattinatrici del Cus Albinia. Giorgia Fiori si laurea vicecampionessa regionale conquistando anche il pass per gli italiani, mentre Chiara Totino arriva ottava nella sua categoria. Nel libero nella categoria allievi B ottimo quarto posto per Ludovica Loffredo, che manca il podio per un soffio.