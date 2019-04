Elezioni: al Consorzio stravince “Insieme per il territorio”. Bellacchi verso la riconferma

GROSSETO – Alle elezioni per il rinnovo dei membri della assemblea consortile stravince la lista “Insieme per il territorio”, espressione del gruppo dirigente uscente e sostenuta da gran parte delle associazioni di categoria della provincia. Stiamo parlando del Consorzio Bonifica Toscana sud. Un’ottima affermazione, sopra l’83%, con un risultato assoluto di 1119 preferenze contro le 215 (17%) della lista numero 2 “La nuova bonifica” guidata da Riccardo Albanesi.

Tra i più votati Annarita Bramerini, direttore di Cna ed ex assessore regionale, che ha sfiorato le 600 preferenze e che, pertanto, andrà a comporre la rosa degli eletti in prima fascia, insieme a lei, Mauro Ciani (165) e Gabriele Carapelli (118), Enrico Tellini con 69 voti. Sarà in assemblea ma all’opposizione il leader della lista sconfitta che ha raccolto 106 preferenze.

Nella seconda e terza sezione, nessuna competizione. Si è presentata una sola lista, Insieme per il territorio che, quindi, occuperà i cinque posti disponibili in entrambe le sezioni. Da rilevare l’ottima performance del presidente uscente Fabio Bellacchi: ha conquistato ben 197 preferenze tra i 226 elettori che si sono presentati alle urne. Domani mattina avverrà la proclamazione ufficiale degli eletti.

Al termine della fase dei controlli e delle verifiche previste dalla legge, sarà convocata la prima assemblea, che procederà alla elezione del Presidente.