Al tappeto anche il Calci, ancora un successo per le ragazze del Volley Vvf

GROSSETO – “Abbiamo ceduto qualcosa solo nel secondo set che abbiamo perso. Per il resto siamo stati sempre in vantaggio controllando bene il gioco delle nostre avversarie” commenta così Noemi Cavaliere, giocatrice del sestetto dei Vigili del Fuoco di Grosseto di Prima Divisione, il successo della sua squadra che si impone nettamente in casa del Calci con il risultato di tre set a uno e i parziali di 25/25, 25/16, 15/25 e 25/20.

“Stiamo giocando bene e siamo cresciuti parecchio rispetto alle ultime gare. Il gruppo è unito e risultati si vedono” conclude la giocatrice grossetana. Una giornata la diciannovesima del campionato femminile di Prima Divisione che ha visto anche qualche a sorpresa e che finisce per favorire proprio le grossetane, che dopo la sconfitta a sorpresa della Perla Pisa ad opera del Cus Pisa, ne approfittano per scavalcarle e balzare al secondo posto ad un punto dalla capolista Pallavolo Cascina che guida il girone a quota 45, contro i 44 delle biancorosse. Per la squadra allenata da coach Simone Canapicchi è la nona vittoria consecutiva della stagione. E’ un bel ruolino di marcia per il sestetto del gruppo sportivo del comando di Grosseto, che dopo un inizio di stagione balbettante è riuscito a trovare il giusto equilibrio per giocare un finale di campionato in crescendo.

Tanti segnali positivi che fanno sperare bene anche per le gare delle prossime settimane che dovranno decidere le sorti della squadra maremmana. Infatti il regolamento Fipav prevede che la prima in classifica del girone non verrà promossa direttamente, ma dovrà sfidare la prima dell’altro girone. Solo chi vincerà questo confronto sarà promosso direttamente in serie C. La perdente si scontrerà con la squadra che verrà fuori dai play off incrociati, fra le squadre che si piazzeranno dalla seconda alla quarta posizione. Insomma ci sarà ancora da soffrire per tutti, compresa la formazione grossetana che deve giocare il prossimo turno in casa contro la penultima in classifica Pediatrica di Livorno. Poi sarà impegnata nello scontro decisivo in casa della Perla Pisa, prima di chiudere ancora sul parquet della palestra di Via Carnicelli contro il Volley Cecina fanalino di coda del girone.