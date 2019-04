Urbanistica, Pieroni: «Ad oggi nessuna richiesta dai consiglieri solo dichiarazioni isteriche»

GROSSETO – «Ad oggi non mi sono arrivate richieste formali da alcun consigliere per inserire argomenti all’ordine del giorno, ma solo dichiarazioni isteriche e sconclusionate fatte tramite social network» Andrea Pieroni, presidente della commissione urbanistica del Comune di Grosseto dopo CasaPound questa volta risponde ai consiglieri di Lista Mascagni e Pd.

«Non faccio gentili concessioni come non nego le facoltà e i diritti previsti dal regolamento comunale – prosegue Pieroni -. La commissione verrà regolarmente convocata, quando gli atti saranno pronti per essere discussi. Esiste un protocollo generale del Comune, ed esistono le segreterie competenti. Nessun inciampo dunque, ma solo il rispetto delle regole e delle istituzioni».