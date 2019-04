Undicesimo candidato per la lista di Lanzillo. È una donna. Ecco chi è

CAPALBIO – C’è un nuovo ingresso nella lista “La nostra Capalbio” che candida Valerio Lanzillo come sindaco. Dopo aver annunciato i primi dieci nomi in lizza per il consiglio comunale l’aspirante primo cittadino annuncia l’undicesimo, si tratta di Ilaria Simonelli.

“Sono molto soddisfatto che Ilaria abbia deciso di condividere con noi l’idea di una Capalbio migliore – sostiene Lanzillo- Si tratta di una persona che è a stretto contatto con la gente e che ha una grande capacità di ascolto, che sa tradurre in proposte ed idee, come ha dimostrato nella sua attività lavorativa”.

Ilaria Simonelli, 44 anni, è proprietaria della storica edicola di Capalbio Scalo. Nei prossimi giorni verrà annunciato l’ultimo nome in lista selezionato su una rosa di persone che hanno dato la disponibilità a far parte della squadra di Valerio Lanzillo.