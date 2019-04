Terminati i lavori: inaugurata via della Piaggia a Castel Porrona

CINIGIANO – Taglio del nastro a Castel Porrona per la fine dei lavori che hanno interessato via della Piaggia, la principale strada di accesso al borgo medievale.

L’intervento è stato finanziato dall’amministrazione comunale di Cinigiano con un investimento di 43mila euro. Il progetto, presentato durante un’assemblea pubblica, ha ottenuto il nulla osta della Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo. Oltre a via della Piaggia è stata bitumata anche l’altra via di accesso al borgo con una conseguente riorganizzazione complessiva della viabilità.

Castel Porrona è una piccolissima frazione del Comune di Cinigiano, dove vivono poche famiglie, che tengono ancora in vita un borgo medievale di grande valenza storica, culturale e turistica. Porrona è anche la sede di un importante resort di lusso.

I lavori finanziati dal Comune di Cinigiano hanno consentito non solo di risolvere il problema dei dissesti stradali e degli avvallamenti ma anche di ridare a via della Piaggia l’aspetto tipico e curato che aveva un tempo. Sui lati della via sono state ripristinate le pietre, mentre al centro della strada è stato posato un asfalto bituminoso con i colori della terra, per ricreare l’antico effetto di strada sterrata.

Il Comune ringrazia il comitato festeggiamenti di Porrona per gli interventi di manutenzione straordinaria al parco adiacente a via della Piaggia e la ditta Massai di Grosseto.