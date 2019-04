SCARLINO – A due passi da piazza Garibaldi, nel cuore del centro storico di Scarlino, è stata inaugurata oggi la sede elettorale del candidato sindaco Roberto Maestrini e della sua lista “PensiAmo Scarlino”. In via IV novembre, nei locali dell’ex edicola che ha chiuso la sua attività proprio pochi mesi fa, la scelta della sede vuol essere anche un gesto simbolico per portare all’attenzione lo spopolamento del piccolo borgo e la chiusura delle attività commerciali; un problema che da tempo sta a cuore a Maestrini, scarlinese doc e da sempre attivo nella vita sociale del paese, ed è anche una delle ragioni che l’hanno spinto a presentare la sua candidatura.

«Vogliamo partire molto dal basso – ha detto stamattina durante il taglio del nastro –, vogliamo ascoltare i cittadini ed è per questo che organizziamo le passeggiate con i residenti nelle frazioni. Vogliamo occuparci soprattutto delle fasce deboli, degli anziani e dei giovani». Sono stati soprattutto loro, i giovani scarlinesi, che questa mattina erano presenti all’inaugurazione della sede elettorale e, nonostante i nomi della lista a sostegno di Maestrini non siano ancora ufficiali, si presume che al loro interno non ci saranno persone con esperienze politiche precedenti.

Nato come un gruppo di cittadini dal nome “Il Pensatoio”, che da un paio di anni si incontra periodicamente per discutere delle problematiche di Scarlino, “PensiAmo Scarlino” si presenta in questa mandata elettorale come lista civica e Roberto Maestrini sottolinea ancora una volta la non-appartenenza ai partiti tradizionali. «Non siamo né di destra né di sinistra – ha detto -. E’ vero, dieci anni fa sono stato consigliere comunale per il centrosinistra ma all’interno del nostro gruppo le idee sono di tutti i tipi ed è anche questa la nostra forza. Siamo un progetto civico e traversale, ci vogliamo differenziare dalle logiche dei partiti e toccare con mano i veri problemi della comunità».

Nell’agenda del candidato ci saranno molti appuntamenti in programma per il prossimo mese; dall’ufficializzazione dei candidati in lista alle passeggiate insieme ai cittadini nelle varie frazioni, dagli incontri tematici sul territorio con gli operatori turistici, le attività produttive e le associazioni, alle iniziative alla sede elettorale che sarà aperta a tutti i cittadini a partire da lunedì e vuole essere un luogo per scambiarsi idee e suggerimenti».