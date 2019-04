Poderi, terreni, aree edificabili: il Comune vende i “gioielli di famiglia”

GROSSETO – Pubblicato il bando per l’alienazione di alcuni beni comunali. C’è tempo fino al 14 maggio per presentare le offerte al Comune di Grosseto, ufficio Protocollo, in piazza Duomo 1. I beni sono inseriti nel Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari approvato con delibera di Consiglio comunale:

Questo l’elenco dei beni:

1) Immobile che si trova vicino a Batignano, in località Monte Calvello, denominato podere “La Scagliata”; è costituito da un fabbricato principale con destinazione d’uso in parte abitativa e in parte rurale con pertinenza esterna, annessi agricoli e alcune porzioni di terreno agricolo. Il valore a base d’asta di € 97.750. (Il valore è invariato e già oggetto di ribasso nelle precedenti evidenze pubbliche )

2) Terreni agricoli vicino a Batignano in località “Scagliata”, lungo la ex stradale statale 223 “Grosseto-Siena” e fino al territorio comunale di Campagnatico in la località “Stertignano”, prevalentemente di tipo collinare con bosco ceduo, per una superficie complessiva di circa 425 ettari. Il valore a base d’asta di € 637.800. (Il lotto è incrementato a livello di superficie rispetto ai precedenti, in quanto sono stati inclusi tutti i terreni di proprietà comunale situati nel comprensorio a nord del capoluogo. Anche a livello di valore unitario per ettaro è stata operata una leggera riduzione in ragione dell’aumentata consistenza territoriale complessiva).

3) Terreno in un’area produttiva, in via Malenchini, a Braccagni, su una superficie 1.125 metri quadrati. Il valore a base d’asta è di € 22.500. (Il valore è ribassato rispetto alle precedenti evidenze pubbliche).

4) Area edificabile denominata “Trv_01A- Fosso dei Molini”, a Grosseto in piazza Donatori del Sangue, con destinazione a centro servizi per attività commerciale, direzionale e servizi, con una volumetria complessiva realizzabile pari a 3.000 metri cubi. Il valore a base d’asta di € 216.000. (Il valore è invariato e già oggetto di ribasso nelle precedenti evidenze pubbliche)

5) Immobile “Casa Chiarini” situato vicino a Roselle, lungo la strada vicinale Chiarini -Antenne, per una superficie complessiva di 390 metri quadrati. Strutturato con un piano terra e un primo piano. Lo stato di manutenzione è fatiscente. Il valore a base d’asta è di € 116.844. (Il valore è ribassato in considerazione dello stato precario di conservazione).

6) Area edificabile denominata “Trv_01B – via Bramante”, a Marina di Grosseto, per una capacità edificatoria complessiva realizzabile pari a 1.700 metri quadrati di superficie utile lorda. Il valore a base d’asta è di € 623.700. (Il valore è invariato e già oggetto di ribasso nelle precedenti evidenze pubbliche).

7) Area scoperta nelle vicinanze di via Eritrea, di fronte agli stabilimenti balneari Giglio e Miramare a Marina di Grosseto. Il terreno, in prevalenza di natura sabbiosa, risulta in parte pianeggiante con varie essenze tipiche della zona per una superficie di circa 3.200 metri quadrati. Il valore a base d’asta è di € 320.000. (Il lotto è già inserito in precedenti bandi pubblici e oggetto di nuova perizia di stima).

8) Porzione di un’area edificabile nell’ex Pip nord in via Giordania a Grosseto, per una superficie di 527 metri quadrati. Il valore a base d’asta è di € 20.000. (Il lotto è di primo inserimento in un bando pubblico).

9) Area edificabile da concedere in diritto di superficie e situata tra via Annibale Spinelli e via Senese, vicino alla struttura ricettiva denominata “Granduca”. L’intervento previsto consiste nella realizzazione di attrezzature sportive pubbliche con campi polivalenti, piscina scoperta e un centro sportivo composto da palestra, club-house e locali accessori. La volumetria edificabile fuori terra è di 2000 metri cubi, oltre ad ambienti seminterrati e locali sottotetto. La superficie complessiva è di circa 16.500 metri quadrati. Il valore a base d’asta è di € 625.000. (Il lotto già inserito in precedenti bandi pubblici e oggetto di nuova perizia di stima).

10) Terreno in area produttiva nell’ex Pip nord del capoluogo per una superficie complessiva di circa 1.278 metri quadrati tra via Birmania e piazzale Corea. È uno spazio aperto mantenuto a verde con un camminamento centrale asfaltato che unisce le due vie. Valore a base d’asta di € 50.000. (Il lotto è di primo inserimento in un bando pubblico).

Altre informazioni e il bando sul sito del Comune, nella Home page, sezione Novità oppure negli gli uffici del servizio Patrimonio e partecipazioni societarie in via Colombo (secondo piano): tel. 0564488826 – 828, indirizzo di posta elettronica: servizio.patrimonio@comune.grosseto.it.