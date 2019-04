Pielle battuta, terza vittoria consecutiva in Coppa Toscana per gli Under 18 della Gea

GROSSETO – Convincente vittoria per la Maregiglio Gea che firma la terza vittoria consecutiva nella Coppa Toscana Under 18 contro la Pielle Livorno (77-61 il finale), che vale il primato nel girone F. Al Palasport di via Austria i ragazzi allenati da Pablo Crudeli hanno avuto ragione di un avversario dalle indiscusse qualità tecniche che è stato piegato da una prestazione di altissimo livello dei biancorossi locali. La Maregiglio è partita con un ritmo altissimo: ha accumulato nove punti nel primo quarto e ben quindici all’intervallo lungo. La Pielle si è fatta minacciosa grazie ad un ottimo terzo quarto, vinto per 25-14, che ha permesso di portarsi a meno quattro dai grossetani. Bassi e compagni, però, nell’ultimo periodo hanno allungato nuovamente chiudendo con un meritato +16. Bene tutta la squadra, anche se meritano una citazione i tre bomber di giornata, Giovanni Piccoli, top scorer con 24 punti, Marco Baffetti (19 punti, con 2 triple) e Nikola Gruevski.

Maregiglio Grosseto-Pielle Livorno 77-61

MAREGIGLIO: Delfino Marsili, Tamberi, Baffetti 19, Scarpino 8, Burzi 3, Gruevski 17, Bassi, Scurti, Bocchi, Piccoli 24, Grilli. All. Crudeli.

PIELLE LIVORNO: Bianchi 12, Garzelli, Miola 7, Pierangelini 6, Bassani, Portasviutos 10, Meini 5, Ferraiolo 4, Nannipieri 8, Santucci 10, Ceccotti. All. Marovelli.

ARBITRO: Giacomo Posarelli di Grosseto.

PARZIALI: 20-11, 38-23; 52-48.