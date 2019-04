Nozze di diamante per Concetta ed Esvaldo. Un amore lungo 60 anni

ROSELLE – 60 anni di amore per Concetta ed Esvaldo che domani festeggeranno le nozze di diamante nella chiesa di Roselle alle ore 10.30.

Sei decenni di matrimonio e una vita trascorsa insieme, Concetta ed Esvaldo, si sono conosciuti da ragazzi. Le loro rispettive famiglie abitavano una accanto all’altra e il loro amore è nato proprio lì, nel cortile di casa. Da sempre i due abitano a Roselle, alle porte della città di Grosseto, dove il 4 aprile 1959 si sono anche sposati.

Esvaldo, militare nei bersaglieri, domani rinnoverà anche la devozione all’Armata di Fanteria dell’Esercito Italiano indossando il Vaira, il simbolico cappello piumato dei bersaglieri. Per tutta la vita ha lavorato come escavatorista e autista alle cave di Roselle mentre Concetta si è sempre occupata a pieno della casa, dei propri anziani, dei suoi nipoti Anthony e Giulia e delle sue figlie Silvia e Stefania con il massimo dell’amore. In paese, se vedete passare una signora in bicicletta e con il cappello, è proprio lei, perché il cappello non lo toglie nemmeno quando esce dal parrucchiere. Dopo una vita dedicata alla famiglia, la coppia oggi passa le giornate in mezzo alla campagna dedicandosi al loro orto e domani vorrebbe condividere questa giornata, ahimè rara per tante persone, con tutta la famiglia e le persone a loro care.