L’associazione Principina terra si è riunita: «Grazie all’amministrazione per sicurezza e strade»

PRINCIPINA – Si è svolta presso la sala parrocchiale di Principina terra la prima assemblea dei soci dell’associazione Principina terra. Il Consiglio direttivo ha esposto ai numerosi partecipanti i risultati ottenuti nel primo anno di attività.

«Il primo argomento trattato, e che riteniamo un successo completo, è stato quello riguardante la sicurezza – affermano il portavoce Stefano Dragoni e la presidente Giulia Giardini -, infatti a breve la zona rurale di Principina Terra si potrà definire blindata grazie al progetto che prevede installate telecamere con tecnologia avanzata nei sei accessi alla zona di campagna, sempre nei sei accessi l’illuminazione e la cartellonistica per ciò che concerne il progetto del controllo del vicinato a cui le famiglie della zona hanno aderito. Un ringraziamento in merito a tutto questo va all’assessore comunale Fausto Turbanti».

«Altro tema la nuova toponomastica che il comune sta già attuando in diverse zone con le problematiche di difficile raggiungibilità, essendone la zona priva, ove grazie al cortese dialogo con l’Assessore Cerboni abbiamo potuto dare il nostro contributo chiedendo una traccia di storicità nei nomi delle nuove vie,in realtà, trovandoli semplicemente nelle carte catastali e in vecchi archivi Ente Maremma. Si è parlato inoltre di Tari, in relazione al notevole aumento che si è verificato nel 2018, fatto che abbiamo provveduto a comunicare al Sindaco Vivarelli Colonna che a sua volta ci ha informati che gli uffici stanno già lavorando per rivedere le tariffe sia delle famiglie che delle attività produttive» proseguono Dragoni e Giardini.

«Infine si è parlato della viabilità: l’assessore ai lavori pubblici, Riccardo Megale, ci ha comunicato che non possono essere fatti interventi in quanto le strade non sono di proprietà comunali, nonostante per oltre settanta anni sono state considerate tali. Ci siamo subito attivati, affinché il comune provvedesse ad acquisire tale proprietà, che pare ancora essere della Regione Toscana in modo da effettuare le manutenzioni. L’impegno dell’assessore e del dirigente Nazario Festeggiato è stato quello di attivarsi per l’acquisizione delle strade comunali di Principina Terra. In ultimo, il dialogo costruttivo con la Provincia attraverso il consigliere Marco Biagioni sulla sicurezza delle provinciali in particolar modo la 158, continua da anni a far registrare incidenti per l’alta velocità con la quale viene percorsa.