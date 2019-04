Gara che vale una stagione per il Gavorrano, arriva la battistrada Pianese

BAGNO DI GAVORRANO – Gara ad alta tensione per il Gavorrano che domani dalle 15 si gioca un’intera stagione. Allo stadio Malservisi-Matteini arriva infatti la Pianese, capolista del girone E di serie D, per un incontro di altissimo livello tra le formazioni più in forma del momento.

I rossoblù di Marco Cacitti sono in serie positiva da sei giornate e hanno vinto le ultime quattro partite disputate. Lo stesso rendimento della formazione senese allenata da Marco Masi, che scende in Maremma per difendere i tre punti di vantaggio sul Ponsacco. Ma c’è un altro dato statistico che accomuna le due rivali della gara di Bagno di Gavorrano e che rende speciale questo duello: i 32 punti collezionati nel girone di ritorno. Nessuno è riuscito a fare meglio. Il Gavorrano, balzato in zona playoff al quinto posto, ha un ritardo di sette punti dai bianconeri amiatini e quella di domenica è probabilmente l’ultima occasione per poter ancora sognare di vincere il campionato. Dopo un girone di andata anonimo, dal mese di dicembre Conti e compagni hanno cambiato marcia, hanno ridato dignità alla loro stagione e piano piano si sono avvicinati ai quartieri nobili della graduatoria, mettendo a tacere Ghivizzano, Seravezza Pozzi e Ponsacco e strappando un pari, con qualche rimpianto per il mancato successo, sul campo del Montevarchi. Oggi come oggi, insomma, i metalliferi (che all’andata sono usciti indenni dal campo della Pianese, giocando per 40 minuti in inferiorità numerica) sembrano in grado di giocare alla pari con chiunque.

Lo spogliatoio, pur continuando a rimanere con i piedi ben saldi per terra, crede nella possibilità di proseguire questo periodo magico, senza farsi tante illusioni. L’obiettivo è di continuare a vincere e fare i conti il 5 maggio dopo la difficile trasferta contro il Ghivizzano.

«La squadra ha preparato questa importantissima sfida – dice il direttore generale Filippo Vetrini – in maniera serena, senza pressioni, allenandosi bene. Siamo pronti per un’altra prestazione di alto livello, contro un avversario che sta meritando di essere in testa alla classifica».

«La squadra sta bene – aggiunge mister Marco Cacitti – sa che è una bella occasione per dimostrare quanto vale. Siamo contenti di essere arrivati ad affrontare la capolista in una situazione favorevole: vincere questa partita servirebbe a coronare un percorso importante».

«La Pianese è una squadra molto forte – prosegue Cacitti – merita di essere al comando: ha la miglior difesa, l’attaccante (Benedetti) che ha segnato più reti di tutti e ha ottime individualità in tutti i reparti. Non sarà facile trovare il chiavistello giusto per superarla. Per noi è un onore affrontarla e se saremo bravi a vincere si aprirebbero scenari impensabili appena un mese fa».

A parte Cerretelli, che sconterà la seconda delle tre giornate di squalifica, il Gavorrano si presenta alla partita dell’anno con la squadra al completo. Probabili alcuni cambiamenti nell’undici titolare rispetto alla trasferta di Massa, da verificare però con il gioco delle quote obbligatorie. A disposizione anche Nicola Lamioni, già schierato nella parte finale del confronto con la Massese. Mister Cacitti deciderà all’ultimo se schierarlo dall’inizio o se metterlo in campo a gara iniziata.

I convocati: Salvalaggio, Alexandroae, Placido, Bruni, Ferrante, Capozzi, Bracciali, Mastino, Scognamiglio, Berardi, Conti, Grifoni, Pardera, Costanzo, Fontana, Lamioni, Jukic, Gomes, Carlotti, Brunacci. Arbitrerà Bracaccini di Macerata assieme a Meloni di Olbia e Russo di Napoli. Il fischio d’inizio è domani alle 15 al Malservisi-Matteini.

Il programma della 34esima giornata: Aquila Montevarchi-Real Forte Querceta, Cannara-San Gimignano, Gavorrano-Pianese, Ghivizzano-Bastia, Ponsacco-San Donato Tavarnelle, Scandicci-Massese, Seravezza-Sangiovannese, Sinalunghese-Prato, Tuttocuoio-Trestina, Viareggio-Aglianese.

La classifica: Pianese 63 punti; Ponsacco 60; San Donato e Montevarchi 58; Gavorrano, Seravezza Pozzi 56; Ghivizzano 53; Tuttocuoio 51; Prato 47; Trestina 45; Cannara e Sangiovannese 44; Aglianese e Bastia 40; Real Forte Querceta 37; Scandicci, Viareggio 34; Sinalunghese 29; San Gimignano 28; Massese 15.