Florentia e Aniene trionfano, altro weekend negativo per le prime squadre dell’Atlante Grosseto

GROSSETO – Entrambe sconfitte le prime squadre dell’Atlante Grosseto contro avversarie di alta classifica. La formazione femminile cede 6-0 in casa del Futsal Florentia B che si giova del parquet amico e detta legge con la tripletta di Perelli, la doppietta di Venturini e l’assolo di Galluzzi. Tre punti d’oro per le insidiose viola, che scavalcano l’Oltreserchio e si regalano la vetta del girone.

Stesso scarto negativo per il team maschile, piegato 8-2 in casa da una Virtus Aniene he approda in zona playoff salendo al quarto posto. Laziali trascinati da un Sanna in gran forma, autore di cinque centri da applausi, come anche dalla doppietta di Douglas e dall’acuto di Scheleski, mentre i maremmani vanno a segno nella ripresa con Senesi e Galindo.