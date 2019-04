Dagli Under 18 ai master, gli atleti grossetani protagonisti all’evento a Palazzo Vecchio

GROSSETO – Arriva il momento di celebrare i risultati dell’ultima stagione, con l’Atletica Grosseto Banca Tema premiata alla festa dell’atletica toscana. Un appuntamento prestigioso, a Firenze nella cornice del Salone de’ Cinquecento di Palazzo Vecchio, che ha visto la società biancorossa protagonista.

Il club del presidente Adriano Buccelli ha ricevuto i riconoscimenti per i successi del 2018 e in particolare per il secondo scudetto consecutivo nella marcia femminile, stavolta grazie alla vittoria nella classifica combinata a livello nazionale dopo il titolo Under 18 conquistato nell’anno precedente. La squadra allenata da Fabrizio Pezzuto si è infatti laureata campione d’Italia con Matilde Capitani, Silvia Neva, Ginevra Perini, Alessia Frezza, Chiara Piccini, Margherita Pennesi, Rosaria Olivieri e Sandra Franceschini. Sempre nella marcia c’è stato il secondo posto tra le Under 20. Poi le affermazioni in campo regionale con gli under 14 nella Coppa Toscana, nei Societari di cross, di corsa su strada e di staffette. Nel settore Master, tricolore di categoria per Federico Fedi (400 ostacoli SM35) e Maurizio Finelli, autore di una doppietta negli 800 metri SM35 sia indoor che all’aperto.

A ritirare i premi anche Giuseppe Acampa, tecnico e atleta della società. Consegnate inoltre le querce al merito atletico di primo grado, alla giudice di gara Lia Bellucci e al tecnico Claudio Pannozzo.