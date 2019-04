Cinelli: «La scuola di Montiano si può salvare: bastano due iscrizioni in più»

MONTIANO – “Con due iscrizioni in più da presentare entro il 15 aprile la scuola di Montiano può essere salvata”. E’ questo l’appello che lanciano il sindaco di Magliano Diego Cinelli, il dirigente scolastico del Comprensivo “Civinini” Roberta Capitini ed i genitori degli studenti che hanno scelto la primaria del paese. Al momento ci sono sei iscritti sicuri, con nove la scuola sarebbe certamente salva, ma già arrivando ad otto le autorità scolastiche dovrebbero garantire la prosecuzione del servizio.

“Dopo un’assemblea a Montiano – spiega il primo cittadino – abbiamo messo in chiaro un punto: il futuro della scuola del paese dipende dai genitori residenti. Se preferiscono iscrivere i loro figli in altri istituti, di Grosseto o del territorio, il rischio è quello che la scuola venga chiusa definitivamente, anche perché se i numeri scendono sotto una certa soglia come Comune non avremo alcun mezzo per impedire le decisioni che verranno prese a livello regionale”. E con pochi iscritti la chiusura della primaria potrebbe diventare realtà.

“Il vero problema – spiega Cinelli- è che una volta che una scuola viene soppressa quel servizio è perso definitivamente sul territorio, anche se per l’anno successivo la previsione di iscrizioni dovesse raddoppiare o triplicare. Quando il portone si chiude non c’è più appello. Noi come Comune stiamo facendo il massimo, ma i genitori devono fare la loro parte”. Da qui la decisione di scrivere una lettera a tre comune-scuola-genitori a chi ha figli in età scolare residenti nel territorio della frazione di Montiano, dunque di età compresa tra i 5 e gli 8 anni, in cui si elencano le virtù di una piccola scuola a misura di bambino e con un’offerta formativa all’altezza. Si ricorda come si tratti dell’unica primaria sul territorio comunale dotata del tempo pieno che permette anche di favorire attività di laboratorio. In più viene considerato il valore sociale, educativo, culturale ed educativo che la primaria garantisce a Montiano. Per iscriversi, entro il 15 aprile, i genitori dovranno rivolgersi alla segreteria dell’Istituto Comprensivo Civinini di Albinia.

“Contiamo che il messaggio possa essere compreso – conclude il Sindaco Cinelli- con due alunni in più potremmo dire che la scuola è salva e garantire l’istruzione ai bambini del paese senza doverli far spostare in altri plessi”.