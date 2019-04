Carovana della salute: screening e controlli medici gratuiti. Il benessere arriva in città

ORBETELLO – Arriva ad Orbetello la terza tappa della Carovana della Salute, una giornata di prevenzione, promossa dalla federazione nazionale Pensionati della Cisl e organizzata dai Pensionati di Cisl Grosseto, insieme all’Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità – Iapb Italia onlus e con il patrocinio del Comune di Orbetello.

Il 13 aprile ad Orbetello, in piazza Giovanni Paolo II, sarà possibile effettuare visite, screening e controlli gratuiti, grazie ai medici e alle associazioni che hanno aderito all’iniziativa: Iapb, Fondazione Umberto Veronesi, Lilt, Croce Rossa, Maico.

L’iniziativa sarà anticipata e presentata il 9 aprile, alle 10, con la tavola rotonda “Prevenzione è benessere”, nel salone conferenze della Croce rossa Italiana di Orbetello, in via Gioberti 14-18. Saranno presenti all’incontro i medici che il 13, in piazza, effettueranno gli screening, oltre ai rappresentanti della federazione Pensionati di Cisl Grosseto e Cisl nazionale, all’amministrazione comunale di Orbetello e alla Croce rossa locale, che si è messa a disposizione per organizzare l’evento.

“Abbiamo accolto con piacere questa terza teppa della Carovana della Salute – spiega Luciano Nardi, presidente dei Pensionati di Cisl Grosseto – perché la prevenzione è fondamentale per evitare l’insorgere di malattie e problematiche o per la gestione di interventi medici precoci”.

“Oltre a questo – aggiunge Anna Lupo, del coordinamento Donne di Cisl Grosseto – quella del 13 sarà un’occasione anche per avere consigli sui corretti stili di vita e comportamenti: grazie alla disponibilità dei diversi professionisti, che hanno accettato di effettuare visite, screening e consulenze”.

Secondo studi un italiano su tre vive in città e ciò può comportare seri rischi per la salute, specialmente per le persone più anziane; malattie spesso croniche quali diabete e obesità, tumori e disturbi dell’umore sono molto diffuse e incidono in modo determinante sulla qualità della vita. Per cercare di ovviare a ciò, oltre a uno stile di vita più sano e regolare possibile, è consigliabile sottoporsi, periodicamente, a esami di controllo che possono aiutare a preservare un buono stato di salute. Una diagnosi preventiva può infatti permettere sia l’individuazione di patologie asintomatiche sia di intervenire per tempo evitando percorsi di cura invasivi.

“È indispensabile – afferma Giuseppe Castronovo, Presidente della Iapb Italia onlus – che la prevenzione delle patologie causa di cecità e ipovisione, diventi una delle priorità del nostro Sistema Sanitario Nazionale. La IAPB Italia onlus, che ha al suo interno anche la componente medico scientifica, assolve ai suoi compiti di prevenzione e riabilitazione visiva su tutto il territorio nazionale, attribuiti dalla L.284/1997, in efficace sinergia col Ministero della Salute e tutte le realtà socio-sanitarie che si occupano di vista”.

La tavola rotonda di lunedì servirà a presentare l’iniziativa e ad illustrare anche i molteplici punti informativi e di visita presenti il 13 aprile in piazza Giovanni Paolo II. Dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 19, sarà possibile eseguire gratuitamente il controllo della vista e dell’udito, visite senologiche, cardiologiche con elettrocardiogramma,dermatologiche, misurazione della pressione e screening per la prevenzione del diabete. Sarà inoltre possibile ricevere consulenze antifumo, a cura della Fondazione Umberto Veronesi, e psicologiche per la valutazione in età presenile e senile e per la prevenzione del disagio psicologico nelle varie fasi del ciclo di vita.

Le visite e i controlli gratuiti devono essere prenotati, fino ad esaurimento posti, chiamando dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 12 e dalle 16 alle 18 il numero 0564 860580, interno 1.