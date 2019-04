Camporesi: «Ad Arcidosso noi del Psi appoggiamo Lazzeroni»

ARCIDOSSO – «Nel 2014 in occasione delle scorse elezioni amministrative del Comune di Arcidosso, ha avuto inizio il progetto “Insieme per Arcidosso” con una lista di persone accomunate dal desiderio di portare una ventata di rinnovamento nel contesto politico locale come alternativa alle solite e scontate logiche della politica tradizionale» afferma Pier Paolo Camporesi.

«L’obiettivo di governare il Comune per i cinque anni successivi non è stato possibile raggiungerlo, ma l’opposizione che abbiamo esercitato come gruppo coeso e determinato ci ha permesso di portare avanti proposte e interrogazioni varie, molte delle quali accolte e non ancora attuate, altre neppure prese in considerazione – prosegue la nota -. Delle quattro liste attualmente in gioco nelle prossime elezioni, due hanno come capolista due consiglieri di minoranza: Corrado Lazzeroni che con coraggio, determinazione, competenza e passione sta portando avanti il progetto iniziato; Guendalina Amati ha fatto scelte diverse avvalendosi anche dell’esperienza e visibilità politica acquisite nei cinque anni come consigliera di minoranza nella lista “Insieme per Arcidosso”».

«Come rappresentante del Partito Socialista di Arcidosso, insieme a Carlo Morganti e altri iscritti e simpatizzanti del Partito, appoggiamo Corrado Lazzeroni e la sua lista nel segno della continuità di un progetto condiviso che, con un programma ricco di proposte che guardano al cambiamento pur facendo tesoro della tradizione, rilancino tutto il nostro territorio comunale».