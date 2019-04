Brogi risponde a M5S: «La nostra lista è civica: Gori è venuto nella nostra sede, lo sa»

ROCCASTRADA – «La recente uscita sulla stampa del signor Giacomo Gori, preoccupato a suo dire del mio uso inopportuno del simbolo del M5S, mi offre l’opportunità di ribadire aspetti che peraltro ritenevo già chiari agli addetti ai lavori come lui» Ulderico Brogi, candidato sindaco a Roccastrada, risponde al Movimento 5 Stelle.

«Come già detto e spiegato più volte, sia in conferenza stampa che nei comunicati da noi trasmessi ai giornali, la nostra è una lista civica, e sottolineo civica, all’interno della quale tutti possono riconoscersi, e correrà con un unico simbolo: il suo. Niente simboli o loghi di altre forze politiche. E’ effettivamente nata con lo scopo di unire tutte le forze di opposizione del territorio e si è successivamente consolidata con la presenza di componenti dell’elettorato della Lega, M5S e figure civiche. E, come solitamente fanno le civiche, punta a raccogliere consensi da tutti i cittadini di Roccastrada, compresi gli elettori del PD, dato che neppure quel simbolo sarà presente. La nostra proposta, tra l’altro, non vede sostegno di partiti. Anche la Lega con cui siamo spesso apparentati ha fatto un passo a lato per consentirci di scegliere le persone che più rappresentano l’elettorato».

«Peraltro, Giacomo Gori ha avuto modo di conoscerle personalmente nella nostra sede, trovandosi di fronte a un gruppo unito nel programma e nel ribadire un solo concetto: tutti nuovi nella lista per dare il via a un nuovo modo di fare politica – precisa il candidato sindaco di “Un futuro per tutti” -. E pur essendo stati questi concetti ribaditi anche da elettori del M5S che hanno aderito al progetto, Gori e la consigliera comunale presente non ne hanno condiviso il pensiero. Noi riteniamo che per Roccastrada sia arrivato il momento di cambiare e che il cambiamento debba nascere dal territorio, non essere diretto da soggetti estranei e rigettiamo ogni tipo di ingerenza al mittente. La nostra lista è formata da cittadini che hanno il coraggio e il cuore di metterci la faccia per il futuro di Roccastrada e non hanno tempo da perdere con le logiche della vecchia politica. A noi interessa solo il futuro del nostro territorio».

«Ringrazio tutti quelli che ci stanno dando fiducia, e annuncio che dalla prossima settimana saremo in giro per le frazioni, dove comincerò a presentare la squadra e la nostra idea di programma elettorale. Segnalo di nuovo a tutti i cittadini che, sebbene attualmente abbiamo ricoperto la quasi totalità dei candidati consiglieri, ci impegniamo a valutare chi vuole farsi avanti, purché nuovo e pulito».