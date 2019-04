Blitz nello stabile abbandonato: arrestati due uomini. Erano ricercati

GROSSETO – Blitz all’alba del Norm dei Carabinieri che questa mattina ha fatto irruzione all’interno dello stabile in via Aurelia sud, a Grosseto, in località i Crespi. All’interno i militari hanno arrestato due uomini di 37 e 35 anni, due marocchini ricercati per l’esecuzione di due ordinanze di custodia cautelare in carcere.

Tra le persone che utilizzavano il luogo come ricovero di fortuna c’erano anche i due stranieri ricercati uno per l’esecuzione di una misura cautelare emessa dal GIP di Grosseto nel dicembre 2018, relativa all’attività di indagine denominata “Drive In” e condotta dai Carabinieri di Grosseto e Tuscania con cui era stato smantellato un sodalizio dedito allo spaccio di stupefacenti sui litorali laziale e toscano.

L’LTRO per l’esecuzione di una misura cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Siena nel novembre 2018, scaturita da un’indagine condotta dal Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Siena, relativa ad una fiorente attività di spaccio di stupefacenti svolta in località boschive di quella provincia.

Entrambi gli arrestati sono stati tradotti presso il Carcere di Grosseto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.