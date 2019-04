Big match fra la Gea e la seconda Lotar Campi Bisenzio, Crudeli: «Ci aspetta una partita dura»

GROSSETO – Grande basket domenica sera alle 18 al Palasport di via Austria. La Gea Grosseto, dominatrice del girone A di serie D, riceve la visita della Lotar Campi Bisenzio, formazione che occupa la seconda posizione della classifica a quattro punti di ritardo dai ragazzi di Pablo Crudeli.

Per Santolamazza e compagni, che potranno contare sull’apporto di un pubblico numeroso, è l’occasione migliore per riscattare la sconfitta di domenica scorsa contro la Laurenziana Firenze e per festeggiare la matematica vittoria del campionato, che garantisce di disputare l’eventuale terza partita in casa nelle fasi dei playoff. A tre turni alla fine, infatti, vincendo la Gea sarebbe irraggiungibile per i fiorentini che all’andata costrinsero alla resa i grossetani (71-63) al termine di un appassionante confronto.

“Il Campi Bisenzio – dice il coach Pablo Crudeli – è una squadra forte. Ci aspetta una partita dura, da giocare con la massima concentrazione e determinazione”.

“Per la squadra – aggiunge il presidente della Gea David Furi – è arrivato il momento della verità dopo una stagione condotta sempre in testa. Quello di domenica è un bel banco di valutazione. I ragazzi si renderanno conto della loro condizione e delle difficoltà che troveranno nei playoff. Mi aspetto una super prestazione”.



La Gea per battere il Campi Bisenzio cercherà di ripartire dall’ottimo quarto periodo contro la Laurenziana. Per avere la meglio della seconda in graduatoria serviranno, come ha detto il tecnico argentino, determinazione e concentrazione, ma anche la massima attenzione nei passaggi e una difesa sempre pronta a catturare il rimbalzo. Dall’infermeria arrivano fortunatamente buone notizie per il tecnico argentino: Gabriele Canuzzi venerdì sera si è regolarmente allenato con il gruppo e sembra aver smaltito l’infortunio al piede che l’ha fatto uscire anzitempo a Firenze ed anche Matteo Perin è recuperato. Rimangono fuori solo Samuele Tattarini, operato al crociato del ginocchio e Mattia Ricciarelli, convalescente, dopo la riduzione della frattura al setto nasale. Crudeli si è riservato di decidere all’ultimo i giovani Under 18 da portare in panchina, dopo che Gruevski ha rimediato un colpo nella gara vinta dagli under 18 contro la Pielle Livorno. Questi i convocati: Canuzzi, Zambianchi, Perin, Romboli, Morgia, Furi, Santolamazza, Roberti. Arbitreranno Barbanti di Livorno e Giannini di Empoli.