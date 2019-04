Benedetta Bigliazzi dello Skating Club Grosseto argento ai campionati regionali

GROSSETO – Inizio di stagione da ricordare per una promettente atleta dell’Asd Skating Club Grosseto. Benedetta Bigliazzi conquista la medaglia d’argento ai Campionati Regionali FISR Obbligatori, guadagnandosi la qualificazione per il Campionato Italiano.

Gara intensa e tutt’altro che scontata per Benedetta, al suo primo anno nella Categoria Divisione Nazionale C. “Ha combattuto fino alla fine – ha commentato l’allenatrice Desiré Puliti – ma ha dimostrato di avere grinta e carattere, senza lasciarsi intimorire dalle avversarie, più esperte. Sono molto soddisfatta e tanto felice per lei, che si sacrifica quotidianamente per portare avanti questa sua passione”.