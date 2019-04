GROSSETO – Un’auto è andata a fuoco in città, verso le 10.30 di questa mattina, poco dopo la rotonda tra via Giusti e via Sauro. La macchina, su cui stava viaggiando una coppia di anziani, è andata completamente distrutta.

La coppia che si trovava all’interno è riuscita ad uscire prima che la vettura venisse avvolta dalle fiamme, distruggendola completamente. L’uomo che era alla guida si è accorto che usciva fumo dal motore e ha tentato di spegnerlo ma senza successo.

di 16 Galleria fotografica auto bruciata









Le fiamme potrebbero essersi originate da un corto circuito. Sul posto i Vigili del fuoco che hanno spento l’incendio, la Polizia e la Polizia municipale.