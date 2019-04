Ultima di campionato contro la Sinalunghese per gli Juniores del Gavorrano, Allievi in trasferta

BAGNO DI GAVORRANO – Si chiude domani sabato pomeriggio alle 16, allo stadio “Nicoletti” di Follonica, il campionato nazionale Juniores con il Gavorrano di Gianni Martini che ospita la Sinalunghese, formazione che occupa la quinta posizione della classifica con 41 punti. I rossoblù, decimi con 19 punti, non hanno più niente da chiedere e cercheranno di fornire una buona prova.



Trasferta terribile per gli Allievi regionali guidati da Walter Trentini, di scena domenica mattina sul campo del San Donato Tavarnelle, seconda forza del girone B con 58 punti (a due lunghezze dalla capolista Sporting Cecina), a San Casciano Val di Pesa.

Gli Allievi interprovinciali 2003 giocheranno invece sabato allo “Stanghellini” di Valpiana contro il Massa Valpiana. Turno sulla carta favorevole per i Giovanissimi regionali di Patrizio Marconi che domenica mattina alle 10,30 al “Nicoletti” ricevono la visita del fanalino di coda Stella Rossa. Una vittoria permetterebbe ai maremmani di superare il Gracciano, di scena sul campo della Poggibonsese.



Impegno interno, al Baldaccheri, sabato alle 15,30 per i Giovanissimi provinciali che si confrontano con il Paganico. Il campionato Esordienti 2006 propone domenica mattina al campo C del Nicoletti il derby tra Gavorrano e Us Grosseto. Sullo stesso terreno di gioco sabato ci sarà invece un concentramento di Pulcini 2008 per una tappa del Grassroots evolution (ex Sei Bravo a…). Dalle 15,30 si ritroveranno Gavorrano, Massa Valpiana, Invicta Grosseto e Virtus Maremma.

Lo stadio Baldaccheri di Follonica ospiterà infine domenica due concentramenti di piccolissimi atleti: alle 10 si esibiranno i Piccoli Amici 2012, con in campo anche Gavorrano, Real Follonica A e B; dalle 11 spazio ai Primi Calci 2011: al via anche Real Follonica A e B, Gavorrano.