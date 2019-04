Torna l’estate del Tartana: tra gli ospiti ci sarà anche Bobo Vieri

Per entrambi sarà un ritorno nel locale cult della movida notturna sul Golfo del Sole, dopo la splendida serata dello scorso anno con vide il Tartana ospitare il re delle notti ibizenche Bob Sinclar, e per l’occasione saranno affiancati in consolle dal resident dj da Roberto Target.

Ma non si tratta dell’unica importante novità per quanto riguarda il club più longevo d’Italia, visto che è stato ufficializzato anche il nuovo progetto artistico Magic Friday – in collaborazione con Non C’è Problema, Valerino Productions, Astragalo e Roberto Cavalli Vodka – che prenderà il via ad agosto e che porterà a Marina di Scarlino tre personaggi di fama mondiale nelle date del 9, 16 e 23 agosto.

Il primo ospite ad essere annunciato è l’ex bomber della Nazionale Italiana di calcio Christian Vieri che venerdì 23 agosto sbarcherà al Tartana con il suo Bobo Dj Show affiancato dal producer Luca Cassani, dalla vocalist Lara Caprotti e dal trombettista Stefano Serafini, tutti è tre grandi professionisti del settore. Fino a pochi anni fa star del calcio mondiale, oggi Christian Vieri è diventato imprenditore di successo e trend setter, un principe dei social e una vera e propria icona tricolore nel mondo. Al Tartana lo vedremo in una veste nuova, in una serata davvero imperdibile. L’evento fino al 20 maggio è in prevendita, limitata numericamente, al costo di 20 euro con free drink e salta- fila omaggio.

Da sottolineare, infine, che per tutti i propri appuntamenti la discoteca Tartana attiverà un servizio di trasporto navetta gratuito con partenza da Follonica. Una iniziativa sicuramente degna di nota in termini di senso civico e di pubblica sicurezza, che permetterà agli amanti del mondo della notte di muoversi in modo comodo, intelligente e sicuro, in assoluta libertà.

Info tavoli: 328/6122871