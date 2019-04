Tollerenza zero, raccolta di firme della Lega. Gazebo anche in Maremma

GROSSETO – “In questo fine settimana- afferma Susanna Ceccardi, Coordinatrice della Lega Toscana-in oltre 120 gazebo collocati in tutta la Toscana, i cittadini potranno firmare per chiedere alla Regione e ai comuni della Toscana di mettere al centro della propria azione amministrativa il ripristino della legalità e del rispetto delle regole, sostenendo dal basso l’operato del Ministro Matteo Salvini”.

In provincia di Grosseto i gazebo saranno a sia sabato che domenica a Grosseto e a Follonica. In particolare saranno dalle 10 alle 18 in Corso Carducci a Grosseto e in via Roma a Follonica.

“È necessario che la Regione e le istituzioni locali, per quanto di loro competenza, a partire dalle piccole cose, come il pagamento del biglietto sui mezzi pubblici per arrivare fino allo sgombero dei campi rom o delle occupazioni abusive, agiscano in modo tale da far capire a tutti, cittadini italiani e soprattutto cittadini stranieri, che il rispetto delle basilari regole di convivenza civile torna ad essere centrale nelle città toscane. La nostra pazienza e quella di tanti cittadini perbene è finita e per tale motivo-sottolinea Ceccardi-il nostro Gruppo consiliare in Regione, ha predisposto un’apposita proposta di Legge che focalizza la sua attenzione su questi temi, chiedendo a gran voce l’attuazione della strategia Tolleranza zero in Toscana, incentivando i primi cittadini della Toscana ad emulare il Sindaco Rudolph Giuliani di New York, o più semplicemente tanti bravi Primi cittadini leghisti”. “Auspico, quindi-conclude Susanna Ceccardi-che i cittadini toscani capiscano l’importanza della nostra iniziativa e vengano in massa ai nostri gazebo per sottoscrivere il nostro appello che mira a mettere al centro la legalità ed a rendere pienamente vivibili le nostre città.”

“Tolleranza zero”-afferma Andrea Ulmi, Segretario provinciale della Lega- ovvero una visione diversa dal buonismo ipocrita della sinistra. Se prenderemo la Toscana nel 2020 l’amministrazione di Centrodestra di Grosseto è pronta a recepire il cambiamento. La gazebata di questo fine settimana, misurerà questa voglia di cambiamento. Se ce l’hanno fatta a New York ce la possiamo fare anche noi.”