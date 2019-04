Quando la musica diventa terapia: ecco il progetto dedicato agli studenti

GROSSETO – È ormai entrato nel vivo il progetto di Alternanza scuola lavoro “La musica come terapia”, dedicato alla classe IV del Liceo Musicale “Luciano Bianciardi” di Grosseto. Un programma di incontri di formazione e di attività a 360° in un’ottica di orientamento alle future scelte di vita che porterà gli studenti a conoscere e sperimentare l’uso e l’effetto della musica nella relazione d’aiuto, in situazioni di disagio sociale e fisico, presentando un possibile sbocco professionale previsto in ambito musicale e prossimo al corso di studi intrapreso: la musicoterapia.

Il progetto, finanziato tramite un PON (Programma Operativo Nazionale), prevede 90 ore suddivise in 50 ore di aula con esperti quali il musicoterapista Mario Santi e il neuropsichiatra Ettore Caterino che hanno guidato gli studenti in un percorso di orientamento, formazione e riprogettazione) e 40 di esperienze in sedi di stage o di visita.

Le strutture e gli enti del territorio che ospitano i ragazzi, individuati secondo il criterio di coerenza con gli obiettivi formativi del progetto, sono: la RSD Il Sole – tramite Uscita di Sicurezza Coop. Sociale ONLUS, la RSA Ferrucci – tramite Avo (Associazione Volontari Ospedalieri) e l’associazione Iron Mamme che propone e realizza progetti che supportano la crescita, lo sviluppo e l’integrazione sociale delle persone affette da autismo.

Inoltre i giovani hanno avuto la possibilità di confrontarsi con altre realtà per le quali la musica può diventare strumento di comunicazione, di dialoto e di inclusione, come l’Unione Italiana Ciechi o l’associazione “Le Querce di Mamre” che offre servizi in favore di persone senza dimora ed emarginate.

Nel corso di questa esperienza di alternanza, che decisamente si presenta unica nel suo genere, gli studenti sono affiancati da tutors indicati dalle strutture in qualità di facilitatori di apprendimento e di inserimento nelle attività, dal tutor scolastico professoressa Maria Grazia Bianchi, docente di pianoforte e musicoterapista e dalla professoressa Patrizia Varone referente di alternanza del Liceo Musicale.

Un progetto complesso e importante quindi, in cui la scuola e le realtà presenti sul territorio lavorano a stretto contatto per la formazione dei giovani, per lo sviluppo delle loro conoscenze e abilità, per la maturazione di competenze sociali e di competenze di cittadinanza.