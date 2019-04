Prosegue il tour di ascolto di Di Giacinto: appuntamento alla 167 ovest

FOLLONICA – «È arrivato alla terza tappa il nostro tour di ascolto e confronto con i cittadini» afferma Massimo Di Giacinto, candidato sindaco di Follonica. «L’appuntamento questa volta è tutto dedicato a chi vive e lavora nel quartiere 167 Ovest: con il nostro gazebo saremo in via Nenni, nel parcheggio del centro commerciale, sabato 6 aprile a partire dalle 17.30».

«Insieme con me ci saranno i rappresentanti della mia lista civica e di tutte le forze politiche di centrodestra (Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia) che sostengono la mia candidatura a sindaco di Follonica. È un luogo che non abbiamo certo scelto a caso, quello del parcheggio antistante il centro commerciale, per dare appuntamento ai cittadini: quella struttura, ormai in gran parte depauperata di attività e servizi, è uno dei simboli del fallimento dell’amministrazione comunale uscente, incapace di evitare che quel centro si svuotasse e di creare condizioni favorevoli per le attività, privando il quartiere di un punto di riferimento. Tant’è che attualmente la 167 Ovest, abitata da migliaia di persone, è diventato un quartiere dormitorio».

«Di questo e di tanto altro parleremo al nostro gazebo, offrendo a tutti i cittadini la possibilità di contribuire al programma di governo lasciandoci le loro idee e le loro proposte. Perché il quartiere 167 Ovest, così come tutto il resto della città, merita il cambiamento».