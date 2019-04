Pd: «Positivo quanto fatto in questi anni: aumentati residenti, turisti e finanziamenti»

SEGGIANO – Il Pd di Seggiano vuole continuare «l’esperienza positiva della lista civica “Uniti per Seggiano”, orientata all’area di centro sinistra, ma aperta e inclusiva a tutti i cittadini che hanno a cuore le varie realtà locali del nostro comune».

«Il programma “Seggiano 2030” parte dai tanti interventi realizzati e progettati dalle precedenti amministrazioni, che hanno consentito al nostro Comune di invertire il trend demografico degli ultimi 50 anni e ricominciare a crescere – afferma il segretario Pd Simone Savelli -. Circa 190 i cittadini stranieri attratti dal nostro territorio, molti dei quali hanno effettuato significativi investimenti sia in termini immobiliari che agricoli. Tutti sono perfettamente integrati nella comunità nel rispetto della loro origine. Anche le presenze turistiche (pernottamenti) nel 2017 hanno superato le 10.000 unità e continuano a crescere».

«A questi risultati si aggiungono i finanziamenti che solo nell’ultimo anno sfiorano il milione finalizzati alla illuminazione pubblica e viabilità, al completamento del Museo dell’Olio, al consolidamento del versante nord di Seggiano, all’efficentamento energetico e verifica sismica della scuola… La tutela dell’ambiente e delle acque, il no deciso alla geotermia nel territorio comunale, la valorizzazione del territorio e del patrimonio storico e artistico, la promozione delle eccellenze enogastronomiche, sono elementi fondamentali per lo sviluppo del Comune, ma possono essere molto più efficaci in un’ottica comprensoriale. Questa è anche la visione della Regione Toscana che, grazie all’impegno iniziale soprattutto di tre amministratori locali, compreso il nostro attuale Sindaco, ha istituito il nuovo Ambito Turistico Amiata che comprende tutti i comuni della montagna, di tutti e due i versanti».

«Nel prossimo futuro occorre quindi rafforzare l’accordo e la sinergia tra i sindaci del comprensorio su una visione integrata e condivisa che superi ogni residuo di campanilismo a partire dall’Unione dei comuni – afferma il Pd -. E’ su queste linee programmatiche e in questo contesto che il PD, insieme a numerosi cittadini facenti parte della società civile, sta lavorando anche alla nuova compagine amministrativa a partire:

• dalla volontà e disponibilità di alcuni amministratori uscenti a continuare a dare il loro contributo nella futura amministrazione;

• dalla disponibilità come candidato Sindaco di Daniele Rossi, già primo cittadino in passato per due mandati, che sarà affiancato in Giunta da due giovani in grado di dare continuità ad un progetto di lungo periodo;

• dal civismo di numerosi nostri concittadini volenterosi, uomini e donne, che si mettono a disposizione per il futuro di Seggiano».