Incidente in città: urta un’auto parcheggiata e si ribalta con la macchina

GROSSETO – Si è ribaltata nel mezzo della strada, tra via Giusti e via Cattaneo a Grosseto. Di nuovo un incidente in città con una vettura ribaltata. Sembra che l’auto abbia urtato una macchina parcheggiata e che si sia per questo ribaltata. La donna che si trovava all’interno è stata aiutata da alcuni passanti ad uscire dall’auto.

Sul posto una squadra di Vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza il mezzo e personale medico del 118 che ha soccorso la donna trasferendola poi in ospedale. Si tratta della 14esima vettura che si ribalta dopo un incidente da inizio anno ad oggi.