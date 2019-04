MARINA DI GROSSETO – Incendio nella notte a Marina di Grosseto. Intorno alle 1 una casa in via del Marinaio è andata distrutta dalle fiamme. Il rogo ha interessato sia la parte dell’abitazione che anche la veranda e il magazzino adiacente dove si trovavano al momento dell’incendio anche cinque cani.

Grazie all’intervento dei vigili del fuoco è stato possibile evitare il peggio e salvare anche gli animali che sono stati poi consegnati ai proprietari.

Durante l’intervento la squadra dei vigili ha provveduto a mettere in sicurezza una bombola di gas che si trovava all’interno dell’abitazione. Il forte calore aveva infatti fatto saltare la valvola di sicurezza provocando l’uscita del gas verso l’alto.

L’intervento è durato circa quattro ore e mezzo. Non ci sono danni alle persone. l’abitazione era in quel momento disabitata. Le cause dell’incendio sono in corso di accertamento.